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مجموعة أبوظبي المالية تعدل عرضها لشراء صناديق أبراج في الشرق الأوسط

11:06 ص السبت 15 سبتمبر 2018
مجموعة أبوظبي المالية تعدل عرضها لشراء صناديق أبراج في الشرق الأوسط

مقر تابع لأبراج كابيتال

القاهرة- وكالات:

أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز أن مجموعة أبوظبي المالية قدمت عرضا معدلا لشراء حقوق إدارة صناديق شركة أبراج في الشرق الأوسط.

ولشركة أبراج التي يقع مقرها في دبي عشرة صناديق استثمار في الشرق الأوسط يستثمر بها نحو 200 مستثمر من مختلف أنحاء العالم.

كانت أبراج قد تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان في يونيو حزيران، بعد اضطرابات استمرت شهورا فيما يتعلق بنزاع مع مستثمرين بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية حجمه مليار دولار.

مجموعة أبوظبي المالية شركة أبراج الاستثمار

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