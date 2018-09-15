التخطيط: اعتماد 1.5 مليار جنيه لدعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

القاهرة – وكالات:

وافقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم السبت، على اعتماد 1.5 مليار جنيه لدعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي الجديد 2018-2019.

وقالت السعيد، في بيان اليوم، إن الاعتماد يمثل استجابة لتوجه الدولة نحو دعم البنية التحتية، وتوزع هذه الاعتمادات لاستكمال تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي بالوجه القبلي بواقع مليار جنيه التي تساهم بشكل مباشر في حل مشكلة نقص الموارد المائية.

"فضلًا عن 100 مليون جنيه لتوفير السيارات والمعدات اللازمة لمواجهة السيول في محافظة الإسكندرية والمنطقة الشمالية، و250 مليون جنيه لتمويل أعمال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المتعارضة مع تنفيذ المشروعات القومية بمحافظتي القاهرة والجيزة للإسراع في إنجاز أعمال الطرق و مترو الأنفاق" وفقا للبيان.

وبحسب البيان، تضم الاعتمادات أيضا مبلغ 150 مليون جنيه لاستكمال مشروع تصميم وتنفيذ محطة تنقية مياه الشرب أبو عويقل بالقاهرة بطاقة 500 ألف م٣/ يوم.

وأكدت وزيرة التخطيط أن هذه الاعتمادات تأتي في إطار تلبية الاحتياجات العاجلة للوزارات لتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين، ومعالجة الفجوات التنموية وإحداث تنمية مكانية متوازنة بما يضمن العدالة في تحقيق التنمية المستدامة واستفادة المناطق المحرومة وفقا لنهج الأولويات الذي تتبناه الحكومة.

وأوضحت أن القضاء على مشاكل تلك المشروعات المتعثرة يوفر مليارات الجنيهات لتعظيم كفاءة الإنفاق الاستثماري، مشيرة إلى أن الحكومة تعطى الأهمية البالغة لإعطاء دفعة قوية لإنهاء كافة المشروعات المتعثرة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وفقاً لجدول زمنى محدد.

وأضافت السعيد أنه تم تصنيف تلك المشروعات على مستوى القطاعات والمحافظات وإدراك أسباب التعثر والموقف التنفيذي لكل منها، فضلًا عن متابعة موقف تنفيذ المشروعات، للقضاء على مشكلة نقص الموارد المائية وتوفير مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية.