تباين أسعار النفط بعد تقارير بشأن فرض رسوم أمريكية إضافية على الصين

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار النفط مساء أمس الجمعة بفعل مخاوف بشأن فرض رسوم جمركية أمريكية إضافية على واردات صينية، بعد ارتفاع سجلته أسعار الخام في وقت سابق مما أثار مخاوف من أن فرض المزيد من العقوبات على إيران قد يقلص المعروض.

وأنهت العقود الآجلة للخام الأسبوع مسجلة ارتفاعا يزيد على 1.6%.

وقال متعاملون إن الارتفاع الذي سجلته الأسعار في وقت مبكر أمس الجمعة تسببت فيه تقارير ذكرت أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيعلن عن عقوبات جديدة على إيران.

لكن المكاسب كبحتها تقارير ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر مساعديه بالمضي قدما في فرض رسوم جمركية على منتجات صينية إضافية تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بفعل التقارير بشأن الرسوم الجمركية الإضافية، لتتراجع تسعة سنتات للبرميل وتسجل عند التسوية 78.09 دولار.

وهبط خام القياس العالمي اثنين بالمئة يوم الخميس بعدما ارتفع يوم الأربعاء لأعلى مستوياته منذ 22 مايو أيار عند 80.13 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا عند التسوية إلى 68.99 دولار للبرميل بعدما انخفضت 2.5% يوم الخميس.

وبعد أسبوع متقلب، سجل برنت زيادة نسبتها 1.6% على أساس أسبوعي وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي زيادة نسبتها 1.8%.

وبلغ برنت أعلى مستوى في الجلسة عند 78.94 دولار للبرميل، في الوقت الذي سعى فيه المضاربون إلى دفع السعر فوق مستوى 79 دولارا.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت المستوى المرتفع البالغ نحو 80 دولارا للبرميل ثلاث مرات هذا العام قبل أن تتراجع.