هل تتراجع أسعار شاشات التلفزيون بالسوق المحلي بعد خفض الجمارك عليها؟

كتبت- إيمان منصور:

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار عدد من أنواع شاشات التلفزيونات المستوردة ستتراجع بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة، نتيجة خفض نسبة الجمارك المقررة عليها، ضمن قرار تعديل التعريفة الجمركية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية الأربعاء الماضي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، والذي تضمن تراجع الجمارك على شاشات التليفزيون البلازما وLCD وLED بنسبة 20%.

وبحسب القرار الجديد الذي بدء العمل به فور نشره بالجريدة الرسمية، فإن الجمارك على هذه الأنواع من التليفزيونات تراجعت إلى 40% مقابل 60%.

وقال هلال لمصراوي، إن خفض الجمارك على شاشات التليفزيون البلازما وLCD وLED المستوردة بنسبة 20%، من المؤكد أنها ستنعكس على أسعار هذه المنتجات بالسوق المحلي سواء كانت منتجات تامة الصنع أو قطع غيار تجميعية.

وأضاف هلال، "بالرغم من أن نسبة شاشات التلفزيون المستوردة لا تتعدى نسبة 5% من اجمالي المعروض بالسوق المحلي، إلا أنها ستؤثر على أسعار كافة هذه الأنواع سواء كانت محلية او مستوردة".

" إذا تراجعت أسعار الشاشات المستوردة حتى لو كانت قليلة في السوق فإنها ستجبر المصنعين المحليين على خفض أسعار الشاشات المحلية، لأن السوق به تنافس بين التجار .. والكل لازم يبيع"

وتخوف هلال من أن تصدر الجمارك لاحقا قائمة أسعار استرشادية لهذه الشاشات، تضيع نسبة الخفض التي جاءت ضمن القرار، وبالتالي لن يكون هناك تراجع في سعر البيع للمستهلك.

ويرى فتحي الطحاوي نائب رئيس الشعبة أن خفض الجمارك على شاشات التلفزيون المستوردة لن يؤثر على أسعار الشاشات بالسوق المحلي، إذ أن الشاشات المستوردة ليس لها مكان بالأسواق.

وبحسب الطحاوي، فإن أكثر من 90% من شاشات التلفزيون لدى تجار الأدوات الكهربائية بالسوق المحلي مصنعة محلية وليست مستوردة، لأن المصنعة في مصر تمتاز بتوافر قطع غيار في حالة حدوث أي مشكلة بالمنتج، على عكس المستوردة، ولذلك فإن تاثير خفض الجمارك على الأنواع المستوردة لايذكر.

وفي نفس السياق يقول أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين سابقا، إنه لايوجد تأثير لخفض نسبة الجمارك على شاشات التلفزيون المستوردة على أسعار بيع هذه المنتجات للمستهلك.

وبحسب شيحة، فإن التجار يفضلون استيراد شاشات التلفزيون قطع غيار على أن يتم تجميعها في مصر بدلا من استيرادها تامة الصنع، لأن تكلفة استيرادها مرتفعة.

وأشار شيحة إلى أن خفض نسبة الجمارك على شاشات التليفزيون البلازما وLCD وLED، إلى 40% بدلا من 60% ليس ميزة، لأن هذه الأنواع تتضمن شاشات خاصة بالحاسب الآلي والتي كانت تعريفتها الجمركية 0%.

وأضاف شيحة: معنى ذلك أن أسعار شاشات الحاسب الآلي من هذه الأنواع والتي يتم استيرادها، سترتفع خلال الفترة المقبلة.