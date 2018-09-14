"المالية" توضح حقيقة زيادة ضريبة الدخل

كتب- محمد جمعة:

نفى أسامة توكل، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب، ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن اتجاه الحكومة لزيادة الضرائب على الدخل، مؤكدًا أن الحكومة تقدم المبادرات لمساعدة المواطنين، وسياسات وزارة المالية خلال الأعوام الماضية اتجهت لتخفيض الضريبة وليس زيادتها.

وقال توكل، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"،الجمعة، إن سياسة الوزارة معلنة وتسعى لخلق استقرار في السياسات المالية من أجل مساعدة المستثمرين في وضع درسات الجدوى الخاصة بمشاريع.

وأشار توكل إلى أنه لايمكن تطبيق أي زيادة ضريبية إلا بقانون، لافتًا إلى أنه الضريبة انخفضت خلال الأعوام الماضية من 25% إلى 22.5%.

وأضافأن وزارة المالية قدمت العديد من المبادرات خلال الفترة القصيرة الماضية، منها "زيادة حد الإعفاء، وقانون الخصم الضريبي الذي ساعد أصحاب الأجور الأقل دخلا على خفض قيمة الضرائب المستحقة عليهم واستفادمنها كل موظفي الدولة والمنشآت الصغيرة".

وتابعأن آخر مبادرة من الوزارة للمواطنين كانت خاصة بـ"التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية" وذلك بتنازل الحكومة عن 90% من قيمة الغرامات المستحقة إذا سدد المواطن الضريبة المستحقة عليه خلال 3 أشهر.