صحيفة حكومية: الصين لن "تستسلم" لمطالب أمريكا في مباحثات التجارة

القاهرة- وكالات:

قالت صحيفة (تشاينا ديلي) الحكومية الصينية في مقال نشرته اليوم الجمعة إن بكين لن ترضخ للمطالب الأمريكية في أي مفاوضات بشأن التجارة، وذلك بعدما رحب مسؤولون صينيون بدعوة من واشنطن لإجراء جولة جديدة من المباحثات، بحسب مانقلته وكالة رويترز.

ومن المنتظر أن تعود الصين والولايات المتحدة إلى الطاولة من جديد في ظل تهديدات بقرب فرض رسوم جمركية جديدة من جانب الولايات المتحدة بعدما وجه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الدعوة إلى نظراء في بكين.

وقالت الصحيفة الصينية الرسمية إنه بينما الصين "جادة" بشأن حل الخلاف عبر المباحثات فإنها لن تتراجع على الرغم من مخاوف تباطؤ الاقتصاد وهبوط سوق الأسهم المحلية.

وعلقت الصحيفة قائلة "لا يجب أن تخطئ إدارة ترامب الظن وتعتقد أن الصين ستستسلم للمطالب الأمريكية، فهي لديها قوة الدفع الكافية لقيادة اقتصادها حتى وإن طال أمد حرب تجارية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس الخميس إن الولايات المتحدة لها اليد العليا في المباحثات.

وعلق ترامب قائلا "لسنا تحت ضغط لإبرام اتفاق مع الصين، وهم تحت ضغط لإبرام اتفاق معنا.. فأسواقنا تنمو وأسواقهم تنهار".

وتستعد الإدارة الأمريكية لوضع قائمة بواردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار تخطط لفرض رسوم جمركية عليها تتراوح نسبتها بين 10 و25% خلال الأيام القادمة، وهو ما قد يذكي الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.