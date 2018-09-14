الاسترليني يرتفع 29 قرشا.. أسعار 7 عملات عربية وأجنبية أمام الجنيه في أسبوع

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع سعر بيع الجنيه الاسترليني بنحو 29 قرشا أمام الجنيه المصري أمس الخميس مقارنة بأسعار الأحد الماضي، كما زاد سعر بيع اليورو بنحو 6 قروش، بينما استقرت أسعار عدد من العملات الأخرى عند نفس مستوياتها منذ بداية الأسبوع، بحسب بيانات البنك الأهلي.

وارتفع سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري، أمس الخميس إلى 23.16 جنيه للشراء و23.46 جنيه للبيع، مقابل 22.93 جنيه للشراء و23.17 جنيه للبيع.

وهبط سعر شراء اليورو أمام الجنيه قرشا واحدا إلى 20.64 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع إلى 20.91 جنيه مقابل 20.85 جنيه الأحد الماضي.

وانخفض أيضا سعر شراء الدينار الكويتي، إلى 58.68 جنيه للشراء مقابل 58.71 جنيه بينما استقر سعر البيع عند 59.05 جنيه.

واستقر سعر الريال السعودي قرشا، إلى 4.75 جنيه للشراء و4.78 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدرهم الإماراتي عند 4.84 جنيه للشراء و4.87 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الريال القطري على مستواه عند 4.62 جنيه للشراء و4.91 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.