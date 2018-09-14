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    بعد ارتفاعها عالميًا.. ماذا فعلت أسعار الذهب بمصر خلال أسبوع؟

    01:21 م الجمعة 14 سبتمبر 2018
    بعد ارتفاعها عالميًا.. ماذا فعلت أسعار الذهب بمصر خلال أسبوع؟

    مشغـولات ذهبية

    كتبت- إيمان منصور:

    استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، عند نفس مستوياتها الجمعة الماضية دون تغيير، بالرغم من زيادة سعر المعدن عالميا، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

    وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 605 جنيهات وهو نفس سعره الجمعة الماضية دون تغيير.

    واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 519 جنيها، والجرام عيار 24 عند 691 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 4840 جنيها.

    وقال نجيب إن أسعار الذهب شهدت هدوءا خلال تعاملات هذا الأسبوع نتيجة حالة الركود التي يشهدها السوق منذ عدة أشهر.

    وعالميا، على المستوى الأسبوعي، ارتفع الذهب اليوم الجمعة إلى 1206.1 دولار للأوقية مقابل 1200.9 دولارا الجمعة الماضية، بحسب وكالة رويترز.

    وزاد المعدن الأصفر 0.9% هذا الأسبوع متجها إلى تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع، تأثرا بتراجع الدولار بعد بيانات تضخم أمريكية جاءت أضعف من التوقعات وقللت مبررات رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من قبل (البنك المركزي الأمريكي) وسط إشارات على تطورات في الخلاف التجاري بين أمريكا والصين.

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