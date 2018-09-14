3.5 جنيه زيادة في البلطي.. أسعار السمك بسوق العبور خلال أسبوع

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع سعر السمك البلطي اليوم الجمعة في سوق العبور بنحو 3.5 جنيه في الكيلو الواحد مقارنة بمستواه الجمعة الماضية، ليصل في نهاية الأسبوع إلى بين 21.5 و23.5 جنيه.

وتراجع سعر الجمبري الممتاز اليوم بنحو 5 جنيهات عن مستواه الجمعة الماضيى لينخفض إلى بين 275 و325 جنيها، كما انخفض السمك البوري بقيمة جنيهين ليتراوح إلى بين 37 و43 جنيها.

واستقر الكابوريا بين بين 30 و125 جنيها للكيلو، والسمك الفليه البلطي بين 30 و70 جنيها، وكيلو المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و160 جنيها وهو نفس مستواه منذ الجمعة الماضية، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.