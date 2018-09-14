أسعار الخضراوات ترتفع والفاكهة تتراجع بسوق العبور خلال أسبوع

كتبت- إيمان منصور:

ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل والكوسة والباذنجان البلدي والبامية بين 50 قرشا وجنيها، بنهاية الأسبوع اليوم الجمعة بسوق العبور مقارنة بمستوياتها الجمعة الماضية.

وتراجعت أسعار المانجو العويس والبلدي والكانتلوب بسوق العبور اليوم الجمعة بما يتراوح بين جنيهين و3 جنيهات عن أسعارها الجمعة الماضية، وفقا لبيانات السوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضراوات:

الطماطم بين 3.8 و5.6 جنيه بزيادة جنيها.

البطاطس بين 5.5 و7 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 3 و4 جنيهات بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 5 جنيهات و7.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 20 و25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 1.5 و2 جنيه.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه بتراجع جنيه.

البامية بين 7 و10 جنيهات بزيادة جنيه.

القلقاس بين 2 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 8 جنيهات و12 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 8 جنيهات و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و7 جنيهات بتراجع 3 جنيهات.

المانجو العويس بين 17 و23 جنيها بتراجع 2 جنيه.

المانجو الزبدية بين 13 و16 جنيها.

المانجو البلدي بين 10 جنيهات و12 جنيها بانخفاض 2 جنيه.