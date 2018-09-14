المالية: 2.8 مليار جنيه حصيلة متوقعة من طرح 20% من شركة أموك بالبورصة

كتب- مصطفى عيد:

أعلن محمد معيط وزير المالية في بيان اليوم الجمعة، أن شركة " إن أي كابيتال" مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات، اختارت بنك HSBC لتولي تنفيذ عملية طرح

نسبة إضافية من أسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) في البورصة.

وأضاف الوزير أن النسبة التي سيتم طرحها من أسهم شرك "أموك" تبلغ 20%، وذلك في إطار استمرار خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، متوقعا أن تبلغ صافي قيمة البيع المتوقعة لهذه النسبة نحو 2.8 مليار جنيه.

وأوضح أن توقيت طرح أسهم شركة أموك جاري تحديده بالاتفاق مع بنك إتش إس بي سي HSBC لاختيار أفضل موعد للطرح.

وتأسست أموك في عام 1997 وهي مدرجة في البورصة المصرية وتوفر جانبا من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وخاصة السولار وغاز الطهي.

وقال إن هذا الطرح يأتي تنفيذا لتوجيهات مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تنفيذ المجموعة الأولى من برنامج الطروحات، الذي يستهدف تعميق سوق المال المصري وجذب المزيد من السيولة المالية للبورصة المصرية بجانب توفير فرص استثمارية واعدة للمتعاملين بسوق المال المصرية خاصة صغار المستثمرين.

وأوضح أنه من المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام الحالي طرح نسب إضافية لمجموعة من الشركات من أجل توسيع قاعدة ملكيتها وزيادة حجم التداول اليومي بسوق المال المصري بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للتوسعات المستقبلية للشركات المملوكة للدولة وتمويل خطط تطويرها بجانب استخدام جزء من عائد الطرح لتمويل الموازنة العامة للدولة.