النفط يرتفع بفعل مخاوف من نقص المعروض

القاهرة- وكالات:

عوض النفط اليوم الجمعة بعض خسائره التي حققها في الجلسة السابقة، حيث بددت المخاوف بشأن الإمدادات أثر المخاوف من تقلص الطلب بسبب أزمة في السوق الناشئة والخلافات التجارية، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت ثلاثة سنتات إلى 78.2 دولار للبرميل بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش بعدما كان قد هبط 2% أمس الخميس.

وكان خام القياس ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 22 مايو عند 80.13 دولار للبرميل الأربعاء الماضي.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا، أو ما يعادل 0.2%، مسجلا 68.76 دولار للبرميل بعدما كان قد هبط 2.5% أمس الخميس.

ويتجه برنت إلى الارتفاع 1.8% هذا الأسبوع، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع 1.5%.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس من أنه على الرغم من أن سوق النفط تشهد نقصا في المعروض في الوقت الحالي وأن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى 100 مليون برميل يوميا في الأشهر الثلاثة القادمة، فإن المخاطر الاقتصادية العالمية تتزايد.

من جهة أخرى، قالت صحيفة تشاينا ديلي الحكومية الصينية اليوم، إن بكين لن ترضخ للمطالب الأمريكية في أي مفاوضات تجارية، وذلك بعد أن رحب مسؤولون صينيون بدعوة من واشنطن لإجراء جولة مباحثات جديدة.

وقال الرئيس الأمريكي دنالد ترامب أمس إن لبلاده اليد العليا في المباحثات.