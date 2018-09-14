رئيس القابضة المعدنية: تشغيل خط سيراميك جديد في "شيني" أكتوبر المقبل

كتبت- شيماء حفظي:

قال مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الشركة العامة للحزف والصيني "شيني" حصلت على موافقة لفصل خط الغاز لمصنع البورسلين بعداد منفصل، بما يوفر خسائر بقيمة 14 مليون جنيه.

وأوضح نافع، في تصريحات لمصراوي، أن خط إنتاج البورسلين في شركة شيني، كان يعامل معاملة خط إنتاج السيراميك، رغم أنه ينتج أدوات مائدة وليس أرضيات، مما كان يؤثر في حساب قيمة الغاز.

"كان يتم احتساب الغاز في البورسلين بنحو 7 دولارات لكل مليون وحدة حراراية، لكن بعد فصل الخط بعداد منفصل، سيتم احتساب الغاز بسعر 5 دولارات فقط" بحسب نافع.

وأضاف أن خطة تطوير شركة شيني، تضمنت أيضًا تشغيل خط إنتاج سيراميك جديد، من المقرر أن يبدأ العمل شهر أكتوبر المقبل.

"ساعدنا كشركة قابضة في شراء خط إنتاج سيراميك جديد، بقيمة إجمالية 15 مليون جنيه، تحملت القابضة 7 ملايين جنيه، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك إيجابا في وضع الشركة العام الجاري" وفقا لنافع.

وأضاف، "نبحث أيضًا بعض المخالفات في الشركة، وتراجع أدائها، وذلك من خلال تشخيص كامل لموقف الشركة وتقييم لمجلس الإدارة، ونحقق في أسباب توقف خط السيراميك وعدم وجود قطع غيار له".

وخلال العام المالي الماضي، تحولت الشركة إلى الخسارة، لتنهي مسلسل تراجع الأرباح الذي بدأته من 4 سنوات وتتحول لتكبد خسائر بنحو 12 مليون جنيه خلال العام المالي 2017-2018، مقابل أرباح بقيمة 2.9 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

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