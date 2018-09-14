البنك الزراعي يطرح مناقصة لشراء "سيستم إلكتروني جديد" قريبا

كتبت - منال المصري:

قال تامر جمعة نائب رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك سيبدأ طرح مناقصة خلال الأيام المقبلة لشراء "سيستم إلكتروني" للبنك، بهدف ربط جميع أنظمة الحاسب الآلي وفروع البنك على نظام واحد.

وأشار جمعة لمصراوي، إلى ارتفاع التكلفة المالية لشراء النظام الإلكتروني للبنك، والتي تتراوح حسب التقديرات بين 3 و4 مليارات جنيه، وذلك من أجل ربط جميع فروع البنك البالغ عددها 1210 فرعا منتشرة على مستوى المحافظات.

وبحسب تامر جمعة، فإن خطة البنك تركز حاليا على ميكنة المدفوعات وإصدار مجموعة من المنتجات الإلكترونية المختلفة مثل إصدار كارت الزراعة بهدف تمكين العميل من إجراء سحب وتقسيط القرض من خلال هذا الكارت.

ويستهدف البنك أيضا التوسع في إطلاق بطاقات ائتمانية مثل بطاقات الخصم، والمدفوعة مقدما، والائتمانية بالتعاون مع إحدى شركات المدفوعات الإلكترونية، وفقا لجمعة.

وذكر جمعة أن البنك تلقى من وزارة الزراعة كارت الفلاح الذكي الذي يهدف إلى ميكنة الحيازة الزراعية وتم تعميمه على الفروع، ولكن البنك ينتظر قرار وزارة المالية والزراعة لتوزيع الكارت على الفلاحين والمزارع.