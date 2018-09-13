تكلفة التأمين على ديون تركيا تنخفض والليرة ترتفع بعد قفزة الفائدة

القاهرة- وكالات:

انخفضت تكلفة التأمين على الديون التركية 34 نقطة أساس إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف أغسطس، اليوم الخميس، بعدما رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس.

وتراجعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات إلى 475 نقطة أساس، لتنخفض كثيرا عن مستوى إغلاق يوم الأربعاء البالغ 509 نقاط، وفقا لبيانات آي.إتش.إس ماركت.

وارتفعت الليرة 2.6% وزادت السندات الدولارية بمختلف آجالها في أعقاب قرار المركزي التركي الذي تجاوز توقعات السوق.