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    تونس تطرح مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص بـ 4.7 مليار دولار

    05:52 م الخميس 13 سبتمبر 2018
    تونس تطرح مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص بـ 4.7 مليار دولار

    القاهرة- وكالات:
    قال بيان حكومي اليوم الخميس إن تونس ستطرح مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الطاقة والنقل وغيرهما بقيمة 13 مليار دينار (4.7 مليار دولار).
    وذكر البيان أن من المقرر الكشف عن تفاصيل 33 مشروعا كبيرا في الأسبوع المقبل، بحسب وكالة رويترز.

    وأضاف دون إسهاب أن عمليات الشراكة تتضمن ميناء في المياه العميقة ومشروع مترو أنفاق في مدينة صفاقس بشرق البلاد، إلى جانب مشروعات خاصة بالمياه والبيئة والخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا.

    تونس القطاع العام اقتصاد تونس

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