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    بنك انجلترا المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

    05:49 م الخميس 13 سبتمبر 2018
    بنك انجلترا المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

    مقر بنك انجلترا في لندن

    القاهرة- وكالات:
    أبقى بنك انجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم الخميس، ملقيا الضوء على تزايد قلق الأسواق المالية من انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد شهر من قيامه بزيادة أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط في أكثر من عشر سنوات، بحسب وكالة رويترز.

    وقال المركزي إن لجنة السياسة النقدية، وتتكون من تسعة أعضاء، وافقت بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة عند 0.75 في المئة، بما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع لرويترز، مضيفا أنه كانت هناك تطورات محلية محدودة منذ اجتماعه في الثاني من أغسطس، بخلاف الانفصال.

    وقال بنك إنجلترا "منذ الاجتماع السابق للجنة، كانت هناك مؤشرات، وبشكل بارز في الأسواق المالية، على تزايد حالة عدم اليقين بشأن التطورات المستقبلية المرتبطة بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

    وذكر مسؤولون ببنك إنجلترا المركزي أن الشركات تكبح الإنفاق وتحجم عن الاستثمار قبيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019. ويتوقع المصدرون بنسبة 40 في المئة تضرر مبيعاتهم من الانفصال.
    وعلى الرغم من ذلك، رفع المسؤولون توقعاتهم للنمو في الربع الثالث من العام إلى 0.5 في المئة من 0.4 في المئة، لأسباب من بينها الإنفاق القوي للمستهلكين على مدى صيف حار غير معتاد.

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