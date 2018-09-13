"ماريديف" تفوز بعقدين في مصر وأمريكا اللاتينية بقيمة 62 مليون دولار

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريديف"، في بيان اليوم الخميس، إنها فازت بعقدين جديدن، في مصر وأمريكا اللاتينية بقيمة إجمالية حوالي 62 مليون دولار.

وأوضحت في بيان للبورصة، أن العقدين، لإيجار 4 وحدات بحرية لمدد تتراوح بين عام وثلاثة أعوام، "على أن يتم الدفع بالوحدات في أقرب وقت خلال الفترة المقبلة".

وأضافت الشركة إن العقود الجديدة "تأتي بعد ظهور بوادر التحسن في قطاع الخدمات الملاحية والبترولية خلال الفترة الماضية في الأسواق المتعددة حول العالم للشركة".

وقالت إنه "في الوقت ذاته تقوم الشركة التابعة –ماريدايف أوفشور بروجكتس- بالسعي لفتح أسواق جديدة حلو العالم وتنويع مجال الخدمات البحرية التي تقدمها ومنها مد الخطوط البحرية لمحطات تحلية المياه مما يدعم وضع الشركة".