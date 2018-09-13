مصر توقع اتفاق منحتين مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 32 مليون يورو

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان اليوم الخميس، إن مصر وقعت مع بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق منحتين بقيمة إجمالية 32 مليون يورو، أو ما يعادل نحو 662 مليون جنيه.

وأضاف البيان، أن المنحتين للمساعدة الفنية والاستثمار فى البنية الأساسية من خلال مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ.

ووقع الاتفاق سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وماريا ريكا، نائب الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، وراندا المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمرافق، وممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة كفر الشيخ لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقالت سحر نصر، وفقا للبيان، إن توقيع اليوم يأتي تأكيدًا على العلاقة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بدعم البنية الأساسية لتعزيز فرص النمو والتنمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن المنحتين تساهمان في تحسين نوعية الحياة لحوالي نصف مليون مواطن في محافظة كفر الشيخ، ويستفيد منها 79 قرية من خلال توفير أول شبكات مركزية لجمع مياه الصرف الصحي وإنشاء محطات لمعالجتها، وتحسين نظم التخلص منها، في إطار خطة الدولة لتنمية ودعم المناطق الأفقر.

وساهمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في توفير تمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار لتحسين وتطوير معالجة المياه والصرف الصحى في مختلف أنحاء الجمهورية.، بحسب البيان.

وأضافت الوزيرة، أن الشبكات الجديدة تراعي معدلات النمو السكاني والتوسع الحضري والاحتياجات المستقبلية للمحافظة، وتساهم في الحد من تلوث المياه الجوفية وقنوات المياه والصرف الزراعي التي تصب في نهر النيل وبحيرة البرلس، وتحسين جودة المياه المُستخدمة للري والاستزراع السمكي، والحد من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لأبناء محافظة كفر الشيخ.

وأشارت نصر، إلى أن الوزارة تعمل على جذب وتوجيه الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجا في كافة ربوع مصر وتم وضع حوافز للمستثمرين بها وفقا لما نص عليه قانون الاستثمار، مع العمل، في اتجاه موازي، يتمثل في الاستثمار في العنصر البشري والبنية الاساسية من خلال دعم وتوفير التمويل اللازم لمشروعات البنية الأساسية في هذه المناطق.

وقال اورليخ برونهوبر، رئيس البعثة الدبلوماسية لبنك الاستثمار الاوروبى، إن البنك مهتم بدعم الرؤية الاستراتيجية للحكومة المصرية لإصلاح مرافق المياه والصرف الصحي ودعم البنية الاساسية والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يصب في صالح التنمية المستدامة والنمو الشامل، معربا عن سعادته بوجوده فى مصر وحضور توقيع الاتفاقيتين بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى.

وأضاف أن الاتفاقيتين لهما أثر تنموي بالغ، خاصة فيما يتعلق بحماية وتحسين البيئة الطبيعية والحضرية، والاستثمار في رأس المال البشري، مشيرا إلى أن استثمارات البنك منذ بداية التعاون مع مصر بلغت 8.2 مليار يورو، وساهمت في تمويل أكثر من 90 مشروعًا في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والنقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن أهمية المنحتين تأتي لاستكمال تغطية باقي المناطق وتطهير بحيرة البرلس.

وأضاف أن المشروع يتضمن توسيع 4 محطات معالجة الصرف الصحى وإنشاء 3 محطات جديدة بالمحافظة وسيساهم فى توفير نحو 37 الف فرصة عمل، ومن المنتظر الانتهاء من المشروع عام 2022.