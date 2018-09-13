البورصة تهبط 1.2% وتنهي الأسبوع على تراجع جماعي

كتب - مصطفى عيد:

شهدت البورصة تراجعا خلال تعاملات اليوم الخميس، لتغلق جميع جلسات الأسبوع الجاري على انخفاض.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، بنهاية تعاملات اليوم، بنسبة 1.16% إلى مستوى 15309 نقاط.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.07%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم صافي بيع بقيمة 44.5 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب إلى الشراء بصافي قيمة 24.9 مليون جنيه، و15.6 مليون جنيه على التوالي.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بتعاملات أمس الأربعاء بنسبة 0.9% إلى مستوى 15488 نقطة.

وكان المؤشر انخفض خلال تعاملات الاثنين الماضي بنسبة 0.71%، وخلال تعاملات الأحد بنسبة 0.4%.