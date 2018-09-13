"التعمير والإسكان" يوقع بروتوكولًا لتمويل الورش في مدينة دمياط للأثاث

كتبت – منال المصري:

وقع بنك التعمير والإسكان وشركة مدينة دمياط للأثاث ،عقد اتفاق لتمويل الورش المتخصصة في صناعة الأثاث.، بحسب بيان للشركة اليوم الخميس.

ووقع العقد حسن غانم نائب رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان والعضو المنتدب، والمعتز بهاء الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة دمياط للأثاث بروتوكول تعاون، حيث تعد المدينة أول وأكبر منطقة صناعية متكاملة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط.

وقال غانم، إن التعاون يأتي في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بسعر عائد سنوي 5 % ووفقا للشروط والضوابط التي حددها.

وأضاف "وفقا للبروتوكول يمول البنك عملاء المشروعات الصغيرة بمدينة دمياط للأثاث لشراء الورش الصغيرة والمتوسطة وشراء الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج".

وأوضح غانم، أن الحد الأقصى للتمويل يتراوح ما بين 70 % -90 % لمدة تتراوح من سنة إلى عشر سنوات متضمنه فترة سماح بحد أقصى 12 شهرا وفقا للدراسة الائتمانية والتدفقات النقدية للمشروع.

وأكد المعتز بهاء الدين، أن شركة دمياط للأثاث تعد من المشروعات القومية التي تسعي لتطوير صناعة الأثاث في محافظة التي تنتج حوالي 48% من إجمالي صناعة الأثاث في مصر، وتصدر حوالي 70 %من إجمالي ما يتم تصديره من الأثاث المصري.

وأضاف أن التكلفة الاجمالية للمشروع تتجاوز 6 مليارات جنيه، تم طرح المرحلة الأولى منه بعدد 500 ورشة من إجمالي 1400، وتصل تكلفته الاستثمارية حوالي 1.5 مليار جنيه وتمثل 20 % من القيمة الإجمالية للمشروع.