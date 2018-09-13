المركزي التركي يخالف أردوغان ويرفع الفائدة إلى 24% لدعم الليرة

القاهرة - مصراوي:

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس اليوم الخميس، في خطوة دعمت الليرة التركية، وربما تهدئ مخاوف المستثمرين من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، بحسب وكالة رويترز.

وزاد البنك سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع إلى 24% مما يعني أنه رفع أسعار الفائدة بمقدار 11.25 نقطة مئوية منذ أواخر أبريل في مسعى لوقف انخفاض الليرة المتداعية.

وجاء القرار على الرغم من تأكيد أردوغان على معارضته لأسعار الفائدة المرتفعة في وقت سابق اليوم الخميس، قائلا إن التضخم نتج عن خطوات خاطئة اتخذها البنك المركزي.

ولكن أردوغان أكد خلال تصريحاته اليوم، أن البنك المركزي التركي مستقل ويتخذ قراره بشأن سعر الفائدة بنفسه، وفقا لوكالة رويترز.

وكان 11 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يشدد البنك سياسته النقدية، لكن توقعات الزيادة في أسعار الفائدة تراوحت بين 225-725 نقطة أساس، إذ يوازن البنك بين المخاوف من ضعف الليرة والقلق من تباطؤ اقتصادي.

وارتفعت العملة التركية إلى 6.01 ليرة للدولار بعد القرار من مستوى يزيد على 6.4176 قبل القرار.

وقال البنك المركزي إنه قرر تطبيق سياسة نقدية مشددة بقوة لدعم استقرار الأسعار.

وأضاف البنك في بيان "إذا اقتضت الضرورة، سيتم تشديد السياسة النقدية أكثر".

وخسرت الليرة 40% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، متضررة من مخاوف تأثير أردوغان على السياسة النقدية، والنزاع الدبلوماسي بين تركيا والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.