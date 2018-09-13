أسعار الذهب تعود للارتفاع بمصر لأول مرة منذ 7 أيام

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب, اليوم الخميس، بالسوق المحلية بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء, بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، رغم استقراره عالميا.

وأضاف نجيب أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 605 جنيهات مقابل 602 جنيه أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 519 جنيها, والجرام عيار 24 إلى نحو 691 جنيها.

وتعد هذه الزيادة في الأسعار هى الأولى محليًا خلال تعاملات آخر 7 أيام مضت.

وعالميا، استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع والذي بلغته في الجلسة السابقة، في ظل آمال بشأن جولة جديدة من المحادثات التجارية بين أمريكا والصين، لكن ارتفاع الدولار يكبح المكاسب، وفقا لوكالة رويترز.

وبحلول الساعة 07:58 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 1205.78 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 31 أغسطس عند 1208.48 دولار أمس، بحسب الوكالة.

وربح المعدن الأصفر 0.7% في الجلسة السابقة، في أكبر زيادة له في يوم واحد منذ 24 أغسطس الماضي.