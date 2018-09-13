1.5 جنيه زيادة بالطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم والبطاطس والبصل والباذنجان البلدي والبامية والليمون بين 50 قرشا و1.55 جنيه خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.

وتراجعت أسعار كيلو الفاصوليا والفلفل الرومي والحامي والملوخية والخيار بين 50 قرشا و5 جنيهات للكيلو خلال تعاملات اليوم بسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.8 و5.6 جنيه بزيادة 1.55 جنيه.

البطاطس بين 5.5 و7 جنيهات بزيادة جنيه.

البصل بين 3 و4 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

الكوسة بين 5 و7.5 جنيه.

الفاصوليا بين 20 و25 جنيها بتراجع 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه بتراجع 1.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 و2 جنيه بتراجع 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 3 و4.5 جنيه بتراجع جنيه.

البامية بين 7 و10 جنيهات بزيادة جنيه.

القلقاس بين 2 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و9 جنيهات بزيادة جنيه.

العنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 8 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و7 جنيهات.

المانجو العويس بين 17 و23 جنيها.

المانجو الزبدية بين 13 و16 جنيها.

المانجو البلدي بين 10 و12 جنيها.