  • عاجل:بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق الشهادات الفنية (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ذكرى 11 سبتمبر مذبحة الشروق التنمر مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

    زيادة البلطي والكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور

    12:45 م الخميس 13 سبتمبر 2018
    زيادة البلطي والكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق العبور مقارنة بمستواه أمس الأربعاء, ليتراوح بين 21.5 و23.5 جنيه, كما زاد سعر كيلو الكابوريا 5 جنيهات, ليتراوح بين 30 و125 جنيها.

    واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و70 جنيها، وكيلو السمك البوري بين 37 و43 جنيها, وكيلو المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيها.

    وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و160 جنيها, وكيلو الجمبري الممتاز بين 275 و325 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    السمك البلطي سوق العبور أسعار السمك

    الخبر التالى:

    1.5 جنيه زيادة بالطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان