زيادة البلطي والكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق العبور مقارنة بمستواه أمس الأربعاء, ليتراوح بين 21.5 و23.5 جنيه, كما زاد سعر كيلو الكابوريا 5 جنيهات, ليتراوح بين 30 و125 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و70 جنيها، وكيلو السمك البوري بين 37 و43 جنيها, وكيلو المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و160 جنيها, وكيلو الجمبري الممتاز بين 275 و325 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.