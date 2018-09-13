اليوم.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "فيرنكس دمياط" بمدينة الأثاث

كتبت- ياسمين سليم:

تفتتح غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، معرض "فيرنكس دمياط للاثاث " في دورته الأولى التي تستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري، ويقام المعرض على مساحة 10 آلاف متر بمقر مدينة الأثاث بدمياط، ومشاركة أكثر من 70 شركة من كبريات الشركات العالمية والعربية.

وبحسب بيان من وزارة التضامن، يشارك بالمعرض عدد من كبار المتخصصين في تسويق الأثاث من فرنسا وإيطاليا وكندا وألمانيا والهند وروسيا وعدد من الدول العربية والأفريقية.

ويأتي هذا المعرض كأولى ثمار البروتوكول الموقع في مايو الماضى بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة دمياط وجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك".

وقالت وزارة التضامن إن البروتوكول يهدف إلى دعم المصنعين المحليين ومنحهم فرص للتصدير والترويج لمنتجاتهم محليا وعالميا، والتركيز على دفع عجلة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أداء الحرفيين والصناع في قطاع الأثاث.