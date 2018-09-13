20 % انخفاضًا على التلفزيونات.. تعرف على جمارك الأجهزة الكهربائية؟

كتب - مصطفى عيد:

أظهر القرار الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بشأن التعريفة الجمركية الجديدة، تراجع الجمارك على شاشات التلفزيون البلازما وLCD وLED بنسبة 20%.

وبحسب القرار الجديد فإن الجمارك على هذه الأنواع من التلفزيونات تراجعت إلى 40% مقابل 60%.

وتضمن القرار تثبيت التعريفة الجمركية لعدد من أهم الأجهزة المنزلية والكهربائية الأخرى ومنها المراوح والتكييفات، والثلاجات والديب فريزر، وسخانات المياه سواء بالكهرباء أو الغاز، وغسالات الملابس الفول أوتوماتيك، وغسالات الأطباق، والمكانس الكهربائية، والخلاطات والعصارات، وأفران وبوتاجازات الطبخ، والغلايات والشويات والمحامص، والميكروويف عند 60%.

وتضمنت أهم هذه الأجهزة والأدوات التي تم تثبيت تعريفتها الجمركية عند 60% أيضا أجهزة الحلاقة وإزالة الشعر، ومجففات الشعر والأيدي، وأجهزة إعداد القهوة أو الشاي، ومحامص الخبز، وأجهزة تشغيل الأسطوانات، والراديو كاسيت بحجم الجيب أو الراديو المتحد مع أجهزة تسجيل، وأجهزة الريسفر.

وشمل القرار تثبيت التعريفة الجمركية على المكاوي الكهربائية، وأدوات الحلاقة تامة الصنع، ومبارد الأظافر، وبرايات الأقلام، وأطقم الملاعق والشوك والمغارف وسكاكين المائدة، والأقفال وسلندرات الكوالين، وأطر اللوحات والمرايا، والأجهزة الآلية التي تدار باليد لتحضير وتقديم الأطعمة والأشربة، ولمبات الفلورسنت عند 40%.

كما استقرت التعريفة الجمركية لمبردات المياه، وسماعات الرأس والأذن بخلاف الخاصة بأجهزة الهاتف السلكية عند 30%.

ومن ضمن الأجهزة والأدوات الكهربائية والمنزلية التي شمل القرار فرض 20% تعريفة جمركية عليها فلاتر المياه للاستعمال المنزلي، ودوي اللمبات، ولمبات الليد، وأجهزة تنبيه ضد السرقة.

وضمت الأجهزة والأدوات التي فرض القرار عليها 5% تعريفة جمركية فلاتر المشروبات بخلاف المياه، والسلالم والممرات المتحركة، والميكروفونات وحواملها عدا المستعملة مع أجهزة الاتصالات، ومكبرات الصوت عدا المستعملة مع أجهزة الاتصالات، والكاميرات التليفزيونية، وراديو السيارات، وأجهزة التنبيه ضد الحرائق.

وتضمن القرار إعفاء عدد من السلع منها أجهزة التليفون المحمول أو أجهزة الهاتف للشبكات اللاسلكية الأخرى وأجهزة استقبال وتحويل وإرسال الصوت والصورة أو المعلومات الأخرى بما في ذلك أجهزة الاتصال بسلك أو الأجهزة اللاسلكية.

وشمل القرار كذلك إعفاء سخانات المياه بالطاقة الشمسية، وآلات الطباعة، وآلات الخياطة بخلاف المنزلية منها وإبر هذه الآلات، والآلات الحاسبة وخزائن النقد، والميكروفونات ومكبرات الصوت المستعملة مع أجهزة الاتصالات، والكاميرات الرقمية للصور الثابتة، وأجهزة البروجيكتور القابلة للتوصيل مباشرة.

ويعد القرار الجمهوري الذي صدر صباح اليوم وحمل رقم 419 لسنة 2018 هو أول تعديل على التعريفات الجمركية منذ القرار الجمهوري رقم 538 لسنة 2016 والصادر في نهاية نوفمبر 2016.