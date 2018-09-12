ما هى أبرز السلع التي انخفضت الجمارك عليها بعد التعريفة الجديدة؟

السيارات المستوردة أبرز السلع التي تم تخفيض الجمار

القاهرة- مصراوي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بالتعريفة الجمركية الجديدة، نشرته الجريدة الرسمية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، تضمن تخفيضات على جمارك بعض السلع، وتثبيتها على أغلب السلع الأخرى.

وبحسب ما قاله السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، في تصريحات خاصة، فإن التعريفة الجمركية الجديدة تضمنت 5791 بندًا محليًا ومستوردًا، وإنه تم تثبيت التعريفة الجمركية لعدد 3495 بندًا من المواد الخام والسلع المستخدمة في مجال التصنيع، والتي تمثل نحو 60% من إجمالي بنود التعريفة الجمركية.

وأضاف أنه قد تم تثبيت التعريفة الجمركية أيضا لعدد 994 سلعة وسيطة والتي تمثل نحو 17% من إجمالي التعريفة الجمركية.

واستحدث قرار التعريفة الجمركية الجديدة نحو 275 بندًا، مثل الأسماك والمنتجات السمكية والخضار والفاكهة وغيرها من أصناف السلع الغذائية، بحسب نجم.

وقال إن التعريفة الجديدة تضمنت ضم أصناف جديدة مرتبطة بالإنتاج الزراعي كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية، واستحدثت بنودًا محلية من البنود الدولية بفئات مخفضة بنسبة 5% تشجيعًا على زيادة الصادرات الزراعية.

وبحسب رئيس المصلحة انخفضت الجمارك على مجموعة من السلع مثل:

- السيارات الهايبرد التي تعمل بالبنزين والكهرباء انخفضت من 40% إلى 30%.

- السيارات ذات المحرك أكثر من 1600 سي سي انخفضت من 135% إلى 100%.

- السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي انخفضت من 40% لتصل إلى 35%.

- أعفت التعريفة الجديدة السيارات الملاكي الكهربائية.

- الشاشات والتليفزيونات انخفضت من60% إلى 40%.

- الصابون الطبي انخفض من 60% إلى 40%.

- المستحضرات الدوائية من دم الحيوانات انخفض من 30% إلى 20%.

- الألبسة الجلدية انخفض من 60% إلى 40%.

- القطن الطبي انخفض من 40% إلى 20%.

- "سكوتر" الأطفال انخفض من 30% إلى 20%.

- مواد الاحتفالات وأعياد الميلاد انخفض من 40% إلى 30%.

- فرش الأسنان انخفضت من 60% إلى 40%.

- الأقلام الجاف والحبر انخفضت من 60% إلى 50%.

- الأقلام الرصاص انخفضت من 60% إلى 40%.

- زجاج التصنيع انخفض من 50% إلى 20%، بدلًا من 50%.

- إطارات الكاوتش الخاصة بالتوك توك انخفضت من 20% إلى 10%.

- الخزائن المكتبية انخفضت بنسبة 10%، والكبائن الفارغة بنسبة 5%.