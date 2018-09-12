البورصة تتراجع لليوم الثالث على التوالي

كتبت- شيماء حفظي:

أغلقت البورصة تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع لمؤشراتها للجلسة الثالثة على التوالي.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، بنهاية تعاملات اليوم، بنسبة 0.9% إلى مستوى 15488 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.4%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.2%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم صافي بيع بقيمة 426.8 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بقيمة 29 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 455.9 مليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بتعاملات أول أمس الإثنين بنسبة 0.71% ، كما تراجع بنسبة 0.4% بنهاية تعاملات الأحد.