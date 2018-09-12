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    رئيس مصلحة الجمارك: تثبيت التعريفة الجمركية على أغلب السلع المستوردة

    02:52 م الأربعاء 12 سبتمبر 2018
    رئيس مصلحة الجمارك: تثبيت التعريفة الجمركية على أغلب السلع المستوردة

    صورة أرشيفية لمنطقة جمركية

    كتب- أحمد السيد:

    قال السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن التعريفة الجمركية الجديدة لم تتضمن تغييرات جوهرية في الرسوم الجمركية.

    ونشرت الجريدة الرسمية في ساعة مبكرة من صباح اليوم قرارًا لرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، على أن يتم العمل بها بدءًا من اليوم الأربعاء.

    وأضاف في تصريحات خاصة أن تم تثبيت الرسوم على نحو 3495 بندًا من المواد الخام والسلع المستخدمة في مجال التصنيع، والتي تمثل نحو 60% من إجمالي بنود التعريفة الجمركية.

    وبحسب نجم فإن التعريفة الجمركية الجديدة تتضمن 5791 بندًا محليًا ومستوردًا، كما تم تثبيت التعريفة الجمركية أيضا لعدد 994 سلعة وسيطة والتي تمثل نحو 17% من إجمالي التعريفة الجمركية.

    واستحدث قرار التعريفة الجمركية الجديدة نحو 275 بندًا، مثل الأسماك والمنتجات السمكية والخضار والفاكهة وغيرها من أصناف السلع الغذائية، بحسب نجم.

    وقال إن التعريفة الجديدة تضمنت ضم أصناف جديدة مرتبطة بالإنتاج الزراعي كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية، واستحدثت بنودًا محلية من البنود الدولية بفئات مخفضة بنسبة 5% تشجيعًا على زيادة الصادرات الزراعية.

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