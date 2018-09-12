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    أوبك تتوقع تباطؤ الطلب على النفط في 2019 وتحذر بشأن الاقتصاد

    02:37 م الأربعاء 12 سبتمبر 2018
    أوبك تتوقع تباطؤ الطلب على النفط في 2019 وتحذر بشأن الاقتصاد

    أوبك

    القاهرة - وكالات:

    قلصت أوبك اليوم الأربعاء، مجددا توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 وقالت إن المخاطر في التوقعات الاقتصادية تميل إلى جانب التراجع مما يضيف تحديا جديدا لجهود المنظمة من أجل دعم السوق في العام القادم.

    وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط في العام القادم سيزيد 1.41 مليون برميل يوميا بانخفاض 20 ألف برميل يوميا عن توقع الشهر الماضي لتقلص تكهناتها للمرة الثانية على التوالي.

    وأضافت أوبك أن إنتاج أعضائها الخمسة عشر النفطي زاد في أغسطس بمقدار 278 ألف برميل يوميا إلى 32.56 مليون برميل يوميا عقب اتفاق يونيو على تخفيف اتفاق خفض المعروض.

    منظمة أوبك النفط سوق النفط تصدير البترول

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