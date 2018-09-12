النفط يحوم قرب 80 دولارا للبرميل مع تنامي القلق بشأن المعروض

القاهرة - وكالات:

تراجع النفط اليوم الأربعاء، بعد أن اقترب من أعلى مستوياته هذا العام إثر انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية واحتمال فقد معروض إيراني مما زاد المخاوف بشأن التوازن الدقيق بين الاستهلاك والإنتاج.

ووفقا لوكالة رويترز، فبحلول الساعة 0923 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 23 سنتا عند 78.83 دولار للبرميل بعد أن لامست ذروتها للجلسة عند 79.66 دولار وهو أعلى مستوى منذ أواخر مايو عندما اخترق السعر 80 دولارا.

وزادت عقود الخام الأمريكي 35 سنتا إلى 69.60 دولار للبرميل.

وقال جوردون جراي مدير أبحاث سوق النفط والغاز في اتش.اس.بي.سي ”نعتقد أن العوامل الأساسية لسوق النفط تدعم على نحو متزايد أسعار الخام، على الأقل عند المستويات الحالية.

”في حين لا نتوقع صراحة أن يرتفع برنت إلى 100 دولار للبرميل فإننا نلحظ مخاطر حقيقية بأن يحدث هذا. حقيقة أن هناك حاجة بالفعل إلى معروض أعلى بكثير من منتجين مثل السعودية - والمستويات المتدنية من الطاقة الفائضة المتبقية - تجعل المنظومة العالمية منكشفة انكشافا كبيرا على أي تعطيلات كبيرة أخرى.“

كان معهد البترول الأمريكي قال يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم السابع من سبتمبر أيلول إلى 395.9 مليون برميل في حين خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج البلاد من الخام في 2019.