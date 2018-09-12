بنك ناصر يقدم قرضًا للمصروفات المدرسية بقيمة 50 ألف جنيه

كتبت- منال المصري:

قال شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في بيان اليوم الأربعاء، إن البنك يقدم برنامجًا تمويلًا لسداد المصروفات المدرسية، بحد أقصى 50 ألف جنيه، يُسدد خلال 10 أشهر، للسنة الدراسية الواحدة.

"يتيح البرنامج التمويل لمرحلة تعليمية كاملة وتكون مدة القسط على عدة سنوات، لدعم الأسر الأولى بالرعاية و محدودي الدخل من خلال تسخير رأس المال لخدمة المجتمع " بحسب فاروق.

وأزضح فاروق، أن البرنامج يستهدف أصحاب الوظائف الحكومية، وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى ورثتهم، والعاملين في القطاع الخاص بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة، لإتاحة الفرصة لرفع معدلات الإلتحاق بالمدارس و مساعدة الأسر التي تنفق على تعليم أولادها في مدارس خاصة.

وبحسب البيان، فإن المستندات المطلوبة للحصول على القرض للعاملين في القطاع الحكومي هي طلب الحصول على التمويل، وصورة رقم القومي ساري بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة مع تقديم خطاب صادر من المدرسة يفيد بالسنة الدراسية للطالب مع كتابة قيمة المصروفات الخاصة بالطالب و شهادة ميلاد الطالب بالكمبيوتر،ومفردات المرتب .

وبالنسبة لأصحاب المعاشات بالإضافة إلى وارثهم فالمستندات هي نفس المستندات بالإضافة إلى بيان بقيمة المعاش أو حصة الوارث من المعاش.

أما العاملين في القطاع الخاص فتكون نفس المستندات و يزيد عليها صور بطاقات عدد 2 ضامنين وإيصال مرافق حديث لطالب التمويل و للضامنين، وكذلك ما يفيد مدة الخدمة على ألا تقل عن خمس سنوات لكل منهم، بحسب البيان.

وبالنسبة لمستندات أصحاب المهن الحرة فهي ذات المستندات العامة و يضاف عليها كشف حساب عن آخر ستة أشهر، ومستخرج حديث من السجل التجاري.

وقال فاروق، إن استحداث هذه الخدمة يأتي في اطار استكمال البنك لدوره في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي.

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