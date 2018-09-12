"القابضة الكيماوية" تخصص 80 مليون جنيه لشراء أسهم القومية للأسمنت

كتبت- شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمصراوي، إن الشركة اشترت 4.8 مليون سهم من أسهم شركة القومية للأسمنت المتداولة في البورصة، بقيمة تخطت 70 مليون جنيه.

وأضاف مصطفى، إن الشركة القابضة، كانت قد رصدت نحو 80 مليون جنيه لشراء كافة أسهم شركة القومية للأسمنت، من صغار المساهمين المتداولين على السهم في البورصة، وتنتظر تقدم باقي حاملي السهم للبيع.

وبعد شراء الأسهم، ارتفعت نسبة ملكية الشركة القابضة إلى نحو 99.5% من الشركة القومية للأسمنت، وفقا لمصطفى.

وكانت البورصة، أعلنت في بيان اليوم، أنه تم تنفيذ شراء الشركة المصدرة لعدد 4,791,249 سهم من أسهمها بسعر 15.19 جنيه للسهم الواحد.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تقدمت بعرض شراء اختياري، لأسهم شركة القومية للأسمنت التابعة لها، من أجل شطب الورقة المالية من البورصة، مع الاتجاه لإغلاق الشركة.

وقال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إن قرار إغلاق الشركة القومية للأسمنت، يأتي بناء على دراسة مكتب استشاري أفادت بعدم جدوى تشغيلها، في ظل الخسائر التي تتكبدها الشركة بالإضافة إلى مديونياتها.

وبلغت مديوينة الشركة القومية للأسمنت 4 مليارات جنيه، أغلبها لصالح الغاز والكهرباء، وفقا لببيان سابق لوزارة قطاع الأعمال.

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