مصر الجديدة للإسكان تبيع وحدات بقيمة 54 مليون جنيه الشهر الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها باعت وحدات سكنية بقيمة 54 مليون جنيه خلال أغسطس الماضي.

وأوضح بيان الشركة، أنها باعت 37 وحدة سكنية في المناطق الاستثمارية المختلفة (مدينة هيلوبوليس الجديدة، وإسكان شيراتون).

وتعمل الشركة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، في مشروعات الإسكان والتعمير وتجهيز الأراضي وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات وتنظيم وتخطيط وبيع الأراضي.

وأعلنت الشركة، يوليو الماضي، اختيار شركة إن أي كابيتال لتتولى عملية طرح حصة إضافية من أسهمها المملوكة للدولة في البورصة.

ومن المقرر أن تطرح الحكومة حصة إضافية من الشركة المدرجة بالفعل في البورصة- نسبتها 32% على أن تحتفظ بنسبة 40% كحصة أغلبية.

وكانت الحكومة أعلنت أسماء 5 شركات كدفعة أولى لبرنامج الطروحات الحكومية المقرر تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الجاري، وبينها مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وخلال العام الماضي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 28% لتسجل 250.8 مليون جنيه، نتيجة ارتفاع تكلفة المشروعات نظرا لتحرير سعر صرف الدولار، وصدور قانون إلزام الشركات بتعويض مقاولي الباطن وفروق الأسعار، وعدم بيع الأراضي المدرجة بموازنة العام المالي 2017-2018، بقيمة 280 مليون جنيه، وبصافي ربح 135 مليون جنيه، وفقا لبيان سابق للشركة.