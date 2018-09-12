2 مليار دولار تمويلات من "أفريكسيم بنك" لمصر خلال العام الجاري

كتبت- إيمان منصور:

نقلت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الأربعاء، عن رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، بنديكت أوراما، قوله إن البنك خصص برامج تمويلية لمصر بقيمة 2 مليار دولار خلال العام الجاري، منها نحو 500 مليون دولار من للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قالت الوزراة في بيانها إن الوزير عمرو نصار عقد جلسة مباحثات موسعة مع وفد البنك برئاسة أوراما، لاستعراض مشروعات البنك الحالية والمستقبلية بالسوق المصري وملفات التعاون المشترك بالقارة الأفريقية في مختلف المجالات التجارية والصناعية.

وقال رئيس البنك خلال اللقاء، إن هناك فرصاً كبيرة لإنشاء مشروعات مصرية أفريقية بالتعاون مع البنك في مجالات الطاقة والصناعات الكيماوية والإنشاءات والاتصالات.

وأضاف أوراما، أن محفظة البنك التمويلية لمصر خلال العام الماضي بلغت ما نسبته 18% من البرامج التمويلية للبنك بقيمة 1.5 مليار دولار منها 500 مليون دولار في إطار برنامج تعزيز التجارة المصرية الأفريقية والذي أطلقه البنك عام 2015 واستهدف دعم المشروعات التجارية والاستثمارية المصرية بأفريقيا.

وقال وزير التجارة، إن مشروعات التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية تأتي على رأس خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، بالإضافة إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع عدد من الدول المحورية بشرق وغرب أفريقيا وهو ما يمثل نقطة انطلاق رئيسية لتوسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وكافة دول أفريقيا.

وأضاف الوزير أن مشاركة مصر في قمة الكوميسا والتي عقدت مؤخراً بالعاصمة الزامبيا لوساكا ومنتدى التعاون الصيني الأفريقى المشترك مطلع الشهر الجاري، جاءت لتؤكد حرص الحكومة والقيادة السياسية المصرية على تعزيز الدور المصري في أفريقيا باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في القارة.

وأشار الوزير إلى أن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى مطلع العام المقبل وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين بلدان القارة الأفريقية ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.

وأشار الوزير إلى استعداد الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها التجارية مع كافة الدول الأفريقية من خلال "الصفقات المتكافئة" خاصة وأن الحكومة تدعم عمليات النقل اللوجيستي للدول الأفريقية بنسبة 50%.

وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمعرض التجارة الأفريقى والمقرر عقده خلال الفترة من 11-17 ديسمبر المقبل وتنظمه هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

وقال، إنه من المخطط أن يستقبل المعرض ما يزيد عن 1000 عارض و4500 مشتري يمثلون 55 دولة أفريقية حيث يركز المعرض على عدد كبير من القطاعات تتضمن السيارات والمنتجات الزراعية ومواد البناء والسياحة والمنتجات الطبية والدوائية والصناعات الثقيلة والطاقة والمنسوجات والملابس والصناعات الهندسية.