الاستثمار: شركات فرنسية تعلن خططها للتوسع وزيادة استثماراتها في مصر

وزيرة التخطيط تحذر من وصول عدد السكان إلى 132 مليون نسمة في 2030

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان اليوم الأربعاء، إن عدد من الشركات الفرنسية من أعضاء مجلس مستشاري التجارة الخارجية الفرنسية، أعلنوا زيادة استثماراتهم في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع شركات شركات شنايدر الكتريك، وسان جوبان، وكارفور، ولوريال، وناوس، ومورتيمير هرفي واديسون، ومجموعة اوكسيلاين واورانج وإير ليكويد، ودينتون ومجموعة بيل، ومجموعة سب، وسانوفى، وفينيتشي وبنك كريدي أجريكول.

وحضر اللقاء ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، وفابيو جرازي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، ووليد شتا، رئيس مجلس مستشارى التجارة الخارجية الفرنسية بالقاهرة، وأعضاء من البعثة الاقتصادية الفرنسية.

وقالت الشركات إن مناخ الأعمال الحالي أـصبح مناسبًا لجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى مصر، والتي بلغت 4 مليارات دولار في ظل وجود 160 شركة فرنسية، وساهمت في توفير نحو 35 الف فرصة عمل في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات والنقل والبنية التحتية والخدمات المالية، حيث قامت شركات فرنسية بزيادة استثمارتها بنحو 200 مليون دولار خلال العام المالى 2017- 2018، بحسب البيان.

وقال ستيفان روماتيه، السفير الفرنسى لدى القاهرة، أن فرنسا تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، مشيرا إلى اهتمام الشركات الفرنسية بتوسيع نشاطها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف وليد شتا، رئيس مجموعة شنايدر الكتريك، ورئيس مجلس مستشارى التجارة الخارجية الفرنسية، أن استثمارات شركته في مصر وصلت إلى 208 مليون يورو، وخلال عام 2018 تم زيادة في رأس المال المدفوع بنحو 20 مليون يورو، وفقا للبيان.

وبحسب البيان، قال نيكولاس كاتشاروف، العضو المنتدب لشركة اديسون الفرنسية، إن استثمارات شركته في مصر بلغت 2.8 مليار دولار.

وقال بنو جوليا، رئيس شركة رويال مصر، إن 99 % من العاملين فى شركته في مصر من المصريين، وإنه من المتوقع إنتاج نحو 80 مليون وحدة لمستحضرات التجميل مع نهاية عام 2018 بزيادة 5 ملايين عن العام الماضي.

وأوضح أنه تم تخصيص 50 مليون يورو لانشاء مصنع لوريال القاهرة، ليكون مركزا للتصدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال جان فرانسوا، رئيس شركة اير ليكويد لشؤون الغازات الصناعية والطبية، إن خطة العمل خلال السنوات المقبلة تقدر بضخ استثمارات بنحو 2 مليار جنيه في السنوات الثلاثة المقبلة.

وأضافت حنان بدرة، العضو المنتدب لمجموعة سب الفرنسية "SEB" أن شركتها تستثمر أكثر من 30 مليون يورو في مصر خلال العام 2018- 2019.