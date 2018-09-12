البلطي بـ 20 جنيها.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار السمك والمأكولات البحرية، في تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور، عند نفس مستويات الأمس.

واستقر سعر كيلو سمك البلطي بين 19 و20 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و70 جنيها، وهي نفس أسعار الأمس.

وظل سعر كيلو السمك البوري ثابتًا بين 37 و43 جنيها، وكيلو سمك المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيها، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

كما تراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و160 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها، وسجل سعر كيلو الجمبري الممتاز بين 275 و325 جنيها، وهي نفس أسعار الأمس.