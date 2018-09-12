وزير البترول: بدء إنتاج الغاز من أحد حقول البحر المتوسط الشهر المقبل

كتب - مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول، إن من المخطط بدء إنتاج الغاز الشهر المقبل من أول بئرين من مشروع المرحلة (9 ب) بمنطقة غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط الجاري العمل به حاليا، وفقا لبيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير أنه سيتم وضع الآبار التي سيتم حفرها بالمشروع تباعا على خريطة الإنتاج خلال العام المقبل للوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروع البالغة حوالي 400 مليون قدم مكعب غاز يوميا، بالإضافة إلى 3 آلاف برميل متكثفات يوميا من خلال حفر 10 آبار بإجمالي تكلفة استثمارية أكثر من 740 مليون دولار.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع الجمعية العامة لشركتي رشيد والبرلس للغاز لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2017-2018.

وذكر الوزير أنه يتم حاليا تنفيذ برنامج مكثف لأنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي في مختلف مناطق مصر البرية والبحرية خاصة بالمياه العميقة بالبحر المتوسط من خلال حفر آبار استكشافية جديدة بما يدعم زيادة الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز.

وأشار إلى الاحتمالات الواعدة في مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط التي تتسم بارتفاع تكاليف البحث والاستكشاف والحفر نتيجة لارتفاع الضغوط والحرارة وما تتطلبه من استخدام لأحدث تكنولوجيات الحفر التي تتناسب مع طبيعة العمل في هذه المناطق.

وقال هشام العطار رئيس شركتي رشيد والبرلس للغاز، إنه تم الانتهاء خلال العام من حفر أول 3 آبار في مشروع "9 ب" بواسطة الحفار (NGT1) الذي بدأ عمله في المشروع في أبريل الماضي، وجاري حاليا اتخاذ إجراءات استقدام حفار جديد للإسراع بوتيرة العمل في أنشطة الاستكشاف بمنطقة البرلس.

وأضاف أنه من المخطط حفر البئر الاستكشافي "مونتو" بمنطقة امتياز البرلس والذي يستهدف طبقة الميوسين السفلى لاكتشاف الاحتياطيات الواعدة بالمنطقة، بالإضافة إلى البئر "اسكوربيون" بمنطقة امتياز رشيد، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تقييم الفرص الاستكشافية الملائمة بمناطق أخرى والتي تسمح بحفر المزيد من الآبار الاستكشافية.

وذكر أنه يجري حاليا الانتهاء من أعمال تنفيذ البنية التحتية لنقل واستقبال إنتاج حقلي جيزة وفيوم بمشروع تنمية غازات غرب الدلتا العميق خلال الشهر الحالي وفقاً للجدول الزمني المخطط.

ومن المنتظر أن يشهد الشهر الحالي الانتهاء من أعمال خط أنابيب لنقل 400 مليون قدم مكعب من الغاز من الحقلين إلى تسهيلات البرلس للمعالجة، وكذلك الانتهاء من تنفيذ البنية الخاصة باستقبال إنتاج المتكثفات من الحقلين، بحسب العطار.