الدولار يصعد بأبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات الأربعاء

كتبت- إيمان منصور:

صعد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنةبتعاملات مساء أول أمس الاثنين، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع مقابل 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة وقناة السويس والبركة والتجاري الدولي وكريدي أجريكول عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية ثابتًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.