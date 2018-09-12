"12 تعديلًا".. تفاصيل قرار الرئيس بشأن "التعريفة الجمركية"

(مصراوي):

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 419 لسنة 2018 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار في العدد رقم 36 على أن يتم العمل بالقرار إعتبارا من اليوم الأربعاء 12 سبتمبر 2018.

وذكرت وزارة المالية، أنه طبقا للمذكرة الإيضاحية التى قدمها الدكتور محمد معيط وزير المالية فقد روعي في التعديل الأخذ بتعديلات النظام المنسق لتوصيف وتكويد البضائع 2018/2017 لمسايرة المستجدات على الساحة الدولية.

ولفتت "المالية"، أن أبرز التعديلات، كانت:

1- إضافة أصناف دولية جديدة تخص السلع الغذائية مثل الأسماك والمنتجات السمكية والخضار والفاكهة وغيرها من أصناف السلع الغذائية الهامة التى تعكس رأي منظمة الأغذية والزراعة العالمية لأغراض الرقابة العالمية على الأمن الغذائية كما استوجب استحداث بنود رئيسية وبنود فرعية دولية لهذا الغرض.

2-إضافة بنود وتعديلات لبعض المواد الكيميائية الخطرة لمراقبتها دوليا تنفيذا لاتفاقية استكهولم وروتردام واتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيميائية الواردة بالبنود 28، 29، 38

3- استحداث بنود دولية بتعديلات النظام المنسق 2017 للأدوية( أمثال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية -مضادات حيوية) لسهولة التحكم والرقابة على العقاقير المخدرة وفى إطار خطة الدولة لتوفير العلاج والرعاية الصحية وسبل العلاج ولتخفيف العبء عن المرضى حيث تم إفراد بنود محلية من البنود الدولية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية بعد أخذ رأي وزارة الصحة.

4- إضافة أصناف دولية جديدة مرتبطة بالإنتاج الزراعي كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية واستحداث بنود محلية من البنود الدولية بفئات مخفضة بنسبة 5% تشجيعا على زيادة الصادرات الزراعية.

5- نظرًا لزيادة حجم التجارة العالمية لصنف الأخشاب فقد تم الأخذ بتعديلات النظام المنسق 2018 حيث تم التوسع في نطاق البنود واستحداث بنود جديدة لمنتجات الغابات والخاصة بأنواع الأخشاب بفئة 40% على غرار الأصناف الأخرى من الصناعات الخشبية للوصول إلى صورة واضحة لأنماط تجارة الأخشاب عالميا وخاصة الأنواع الإستوائية على سبيل المثال: أدوات مائدة مطبخ، أنواع الخبز ، عيدان تناول الطعام.

6- تم استحداث بند دولة للمبات السيد تشجيعا الصناعة للمبات الليد فى مصر فقد تم إفراد فقرات محلية جديدة للأجزاء الداخلة فى صناعة لمبات الليد بفئة معفى للصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للأجزاء البلاستيكية والزجاجية بهدف التشجيع على توفير الطاقة.

7- تم استحداث بند دولي للسيارات التي تعمل بمحرك كهربائي وتشجيعاً لاستخدام هذه النوعية من السيارات فقد تم إعفائها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدام الطاقة.

8- تم تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 35% من ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بهدف تشجيع استخدام بدائل الوقود بالسيارات.

9 - تم تخفيض الضريبة الجمركية بجدول التعريفة الجمركية على السيارات المستحدثة دوليا HYBRIDوالتى تعمل بالمحركات المزدوجة (كهرباء/ بنزين) تشجيعاً للاستغلال المثل للطبيعة.

10- تم مراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام الاولية التي تدخل كليا او جزئيا فى انتاجها.

11- اضافة قرارات رئيس الجمهورية أرقام 69 لسنة 2015، 538،25 لسنة 2016 بشأن تعديل فئات الضريبة الجمركية على بعض السلع الاستهلاكية دون المساس بالسلع الاساسية لمحدودي الدخل.

12 اعمالاً لمبدأ المشاركة فقد تم الاخذ براي وزارة التجارة والصناعة بتخفيض الضريبة الجمركية وفقاً لالتزامات مصر الدولية.

وطبقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته فقد نص بالمادتين السادسة والتاسعة على أن يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية له قوة القانون على ان يعرض على الهيئة التشريعية فى دورتها القادمة فور نفاذها وإلا ففي أول دورة لانعقادها.