بنك البركة يؤجل تطبيق نظام الترقيات الجديد لـ 2019 بعد رفضه من العاملين

كتبت - منال المصري:

أصدر بنك البركة مصر، خطابا لرؤساء القطاعات ومديري عمومي الفروع والإدارات أعلن فيه تأجيل العمل بنظام الترقيات الجديد إلى العام المقبل على أن تبدأ أول الدورات التدريبية المؤهلة لاختبارات قياس الكفاءة للترقي فى يناير 2019.

وأرجع الخطاب سبب التأجيل "لعدم الإعداد الكافي لتطبيق النظام الجديد للترقيات"، ونص على استمرار العمل بالنظام القائم للترقي هذا العام بذات القواعد والشروط المعمول بها في الأعوام السابقة.

وجاء ذلك الخطاب استجابة من أشرف الغمراوي الرئيس التنفيذي للبنك لمطالب موظفي البنك بعد اجتماع عاجل عقده الغمراوي معهم بعد احتجاجهم على النظام الجديد للترقيات والذي أعلنه البنك نهاية الشهر الماضي.

وكان البنك أصدر خطابا إلى رؤساء القطاعات ومديري العموم بالفروع والإدارات نهاية الشهر الماضي، ينص على إعداد نظام جديد للترقيات عبر إجراء امتحانات للمرشحين من العاملين للترقية بالمعهد المصرفي لشغل درجة وظيفية أعلى على أن تتوافر فيهم بعض الشروط والمواصفات الفنية والموضوعية والشخصية.

وأثار القرار الصادر نهاية الشهر الماضي غضب الموظفين بالبنك وأعلنوا رفضهم لتطبيق النظام الجديد بعد إصدار القرار دون أي مشاورات معهم.

وتضمنت نظام الترقيات الجديد، الذي كان من المزمع تطبيقه بدءا من أول أكتوبر قبل تأجيله، اشتراط البنك اجتياز الموظف المرشح للترقية اختبارات التقييم وقياس المهارات التي سيتم عقدها بالمعهد المصرفي بحد أدنى 70% من إجمالي الدرجات وبحد أدنى 60% من درجة كل اختبار على حدى.

وشمل النظام أيضا على أن يكون متوسط تقريري الكفاءة عن السنتين الأخيرتين بتقدير ممتاز من أجل الترقية لدرجة مدير إدارة وبشرط أن يكون تقرير الكفاءة عن السنة الأخيرة بتقدير ممتاز.

واشترط النظام الجديد كذلك أن يكون متوسط تقريري الكفاءة عن السنتين الأخيرتين بتقدير جيد جدا على الأقل للترقية لدرجة رئيس قسم وحتى درجة نائب مدير إدارة، وبشرط أن يكون تقرير الكفاءة عن السنة الأخيرة بتقدير جيد جدا.

ونص النظام الجديد على أن يكون متوسط تقريري الكفاءة عن السنتين الأخيرتين بتقدير جيد على الأقل للترقية لباقي الوظائف وبشرط أن يكون تقرير الكفاءة الأخير بتقدير جيد.

واشترط النظام الجديد أن يكون المرشح للترقية مستوفيا المدد الكلية والمدد البينية المقررة بين الدرجات الوظيفية المختلفة، وأن يجتاز اختبارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

