تركيا تخطط لبيع سندات حكومية مقومة باليورو للمستثمرين الأفراد

القاهرة- وكالات:

قالت وزارة الخزانة اليوم الثلاثاء إن تركيا ستصدر سندات حكومية مقومة باليورو وشهادات تأجير للمستثمرين الأفراد المقيمين وغير المقيمين.

وقالت الوزارة في بيان إنها ستصدر السندات لأجل عام اعتبارا من يوم الأربعاء، بهدف تنويع أدوات الاقتراض، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بحسب وكالة رويترز.

وأصدرت تركيا بالفعل سندات مقومة باليورو، لكن نظرا لأن نحو ثلثي دينها السيادي بالدولار، تسعى أنقرة لتقليص تعرضها للتقلبات أمام العملة الأمريكية في أعقاب هبوط الليرة التركية في الآونة الأخيرة.

وفقدت الليرة نحو 40 في المئة من قيمتها منذ بداية العام، مسجلة مستوى قياسيا متدنيا عند 7.2 ليرة للدولار في منتصف أغسطس. وجرى تداولها يوم الثلاثاء دون 6.5 ليرة للدولار بقليل.

وفي الشهر الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تخطط لإصدار سندات مقومة باليوان للمرة الأولى، في خطوة قال إنها ستقهر ما وصفه بالتقييمات الغير موضوعية لاقتصاد تركيا من جانب وكالات التصنيف الغربية.