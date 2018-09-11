غرفة القاهرة تنظم ندوة حول ضريبة القيمة المضافة الخميس

كتبت- منار الرخ:

تنظم غرفة القاهرة التجارية ندوة عن ضريبة القيمة المضافة لتجار التجزئة، الخميس المقبل، لتوعية المجتمع التجاري بتفاصيل هذه الضريبة.

وقال إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، اليوم، إنه تم دعوة الشُعب التجارية المنتسبة للغرف في مختلف الأنشطة لحضور الندوة والمشاركة في الحوار المفتوح حول هذه الضريبة لزيادة التوعية.

وأشار العربي إلى أن توضيح كافة التفاصيل حول ضريبة القيمة المضافة أمام منتسبي الغرفة يُجنّب السوق مشاكل عديدة في آليات تطبيقها أو متطلباتها نتيجة معرفة التجار ما لهم وما عليهم فيما يتعلق بها.

وتتناول الندوة المرحلة الانتقالية لتطبيق الضريبة، فرض الضريبة واستحقاقها، وأسعار الضريبة، وسلع وخدمات الجدول، والتسجيل وإلغاء التسجيل.

بالإضافة إلى الفواتير والإقرارات والإخطارات، وخصم الضريبة وردها والإعفاء منها، وضريبة الجدول، وتحصيل الضريبة، واللجان الداخلية ولجان الطعن، والمخالفات وحالات التهرب وعقوبتها، وجدول السلع والخدمات المرافق للقانون.

وتوقع رئيس الغرفة أن تشهد الندوة حضورًا مكثفًا من التجار رغبة منهم في معرفة تفاصيل هذه الضريبة والاستفسار عن تساؤلاتهم عنها من المتخصصين ؛ حتي يكون تطبيقها سليمًا، ويعطي كل طرف حقه دون الدخول في مشاكل تعرقل مسيرة العمل وتؤثر على العملية التجارية بالسوق.

ولفت إلى أن هذه الندوة تم الترتيب لها بحيث تكون مفيدة لتجارالتجزئة؛ لأنها ستتناول ضريبة القيمة المضافة بمحتوياتها ومضمونها وسبل تطبيقها وكل ما يتعلق بها ، مع فتح حوار نقاشي بين المتخصصين في ضريبة القيمة المضافة والتجار في مختلف الأنشطة وتوضيح رؤية كل قطاع على حده فيما يتعلق بهذه الضريبة.

"سيتم تلقي المقترحات من القطاعات المختلفة حول هذه الضريبة، ومناقشتها بشكل موضوعي وتبادل أطراف الحديث بين أصحاب الأنشطة والمتخصصين عن تفاصيل ضريبة القيمة المضافة وآليات تطبيقها في الأنشطة المختلفة" وفقا للعربي.

وقال العربي، إن هذه الندوة تأتي من ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها الغرفة لمنتسبيها في المجالات المختلفة وتوعيتهم بالخدمات التي تقدمها الجهات الرسمية المتنوعة، حيث نظمت العديد من الندوات والمؤتمرات والاجتماعات بدعوة المسئولين في الجهات المختلفة في الفترة الماضية لفتح لغة حوار مع التجار حول الخدمات الحكومية المختلفة.