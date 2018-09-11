التضامن: توزيع 10 آلاف شنطة مدرسية بمستلزماتها في 9 محافظات بالصعيد

القاهرة- مصراوي:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، توزيع 10 آلاف شنطة مدرسية بمستلزماتها بتكلفة 1.5 مليون جنيه، في 9 محافظات بالصعيد.

وقال البيان، إن الوزارة تنفذ عددًا من الإجراءات لإعانة الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ممن لديها أبناء بالتعليم، مع بداية العام الدراسي الجديد.

وبحسب البيان، قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن توزيع الشنط والمستلزمات الدراسية يأتي في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة لتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية من خلال "تكافل وكرامة".

وأضافت الوزيرة، أنه يتم تنفيذ ذلك من خلال عدة مبادرات بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات من المجتمع المدني انطلاقا من مسئوليتها المجتمعية، وأنه جاري أيضًا الانتهاء من الاجراءات اللازمة لإعفاء هؤلاء الأبناء من المصروفات الدراسية.

"هذه المساعدات تدعم توجه الوزارة في تطبيق المشروطية على المستفيدين من تكافل وكرامة خلال العام الدارسي الجديد وضرورة التزامهم بمعدلات حضور وانتظام في الدراسة تسمح لهم بالحصول على الدعم النقدي المقرر لهم في برنامج تكافل" بحسب الوزيرة.