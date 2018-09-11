60 جنيها للمكرونة.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية تستقر بسوق العبور

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين.

وسجل سعر كيلو سمك البلطي بين 19 و20 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و70 جنيها، كيلو سمك المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيها.

ووصل سعر كيلو السمك البوري إلى بين 37 و43 جنيها، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و160 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها، وسجل سعر كيلو الجمبري الممتاز بين 275 و325 جنيها.