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الصين تطلب من منظمة التجارة فرض عقوبات على الولايات المتحدة

12:07 م الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
الصين تطلب من منظمة التجارة فرض عقوبات على الولايات المتحدة

مقر منظمة التجارة العالمية

القاهرة- وكالات:

أظهر جدول أعمال اجتماع اليوم الثلاثاء أن الصين ستطلب من منظمة التجارة العالمية السماح لها بفرض عقوبات على الولايات المتحدة بسبب عدم التزام واشنطن بالحكم الصادر في خلاف على رسوم إغراق أمريكية بعد شكوى قدمتها الصين في 2013، وفقًا لوكالة رويترز.

ومن المتوقع أن يقود الطلب إلى سجال قانوني لسنوات بشأن مبرر العقوبات وحجمها. وفي العام الماضي حصلت الصين على حكم لصالحها من منظمة التجارة العالمية في نزاع يتعلق بعدة صناعات من بينها الآلات والإلكترونيات والصناعات الخفيفة والمعادن بصادرات سنوية تصل إلى 8.4 مليار دولار.

الصين أمريكا منظمة التجارة العالمية واشنطن

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