ممثلو شركات: مليار دولار استثمارات أمريكية جديدة في مصر العام الماضي

كتب - مصطفى عيد:

قال وفد من ممثلي الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر، إن الشركات الأمريكية ضخت استثمارات جديدة ووسعت نشاطها في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

وأضاف الوفد أن على رأس هذه الشركات التي ضخت استثمارات جديدة في مصر خلال عام 2017-2018 شركات مارس ريجلي، وكارجيل، وكيلوجز، وجنرال إلكتريك، وأعرب ممثلي الشركات عن رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء للوفد المكون من نحو 40 شركة أمريكية مستثمرة في مصر مع وزراء الاستثمار والمالية والكهرباء والتجارة والصناعة ووزير الزراعة، ووكيل وزارة الصحة، بحضور توماس جولدبرجر القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وأشار ممثلو وفد الشركات الأمريكية، إلى أن حجم التدفقات الإجمالية للاستثمارات الأمريكية ارتفع بذلك إلى نحو 21.6 مليار دولار.

وقال طارق الحسيني، المدير الإقليمي لمؤسسة "فيزا" العالمية لمنطقة شمال وغرب أفريقيا، إن استثمارات الشركة بمصر بلغت 506 ملايين دولار، "استغلالًا لبيئة الاستثمار الجيدة واستراتيجية الدولة للشمول المالي".

وقال عبد اللطيف واكد مدير عام شركة أوبر مصر، إن الشركة تخطط لاستثمار 100 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، من خلال مركز التميز لتوفيرالمزيد من الفرص الاقتصادية من خلال التكنولوجيا المبتكرة.

وأضاف أن شركته خلقت خلال العام المالي 2017- 2018، ما يزيد عن ١٥٠ ألف فرصة عمل، لتكون واحدة من أكبر المساهمين في الاقتصاد في مصر، مشيرا إلى أن شركته تقدم خدماتها حاليا لأربعة ملايين راكب في 7 مدن بمصر.

وفي عام 2017 أطلقت الشركة مركز أوبر للتميز في القاهرة، باستثمار مباشر بقيمة ٢٠ مليون دولار، وهو مركز دعم للعملاء يخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها، بحسب عبد اللطيف واكد.

وقال أحمد الحراكي، مدير مصنع شركة مارس الأمريكية في مصر، إن الشركة قامت بتوسعات بقيمة 750 مليون جنيه في فبراير الماضي، وأضافت خطي إنتاج جديدين، لتبلغ استثماراتها في مصر ملياري جنيه، ما ساهم في مضاعفة صادراتها، وتوفير 1600 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف الحراكي أن الإصلاحات الكبيرة التي نفذتها الحكومة، منحت لمصانع الشركة بمصر ميزة تنافسية للتصدير للدول المجاورة.

وأشار كل من طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، إلى وجود ترحيب من مجتمع الأعمال الأمريكي بالإصلاحات التشريعية التي نفذتها مصر، واقترحا عقد اجتماعات دورية مع الوزراء، لزيادة التنسيق بين الجانبين، وتعظيم مكاسب الشراكة الناجحة، ومشاركة التحديات والاهتمامات، وفقا للبيان.

واصطحبت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ممثلي الشركات الأمريكية في جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث شرحت لهم الخدمات التي يقدمها المركز للمستثمرين، وإنهاء إجراءاتهم في خلال ساعات قليلة، بحسب البيان.