مصر والهند يناقشان الأسبوع المقبل التعاون في المجال السياحي

كتبت- أميرة الجندي:

تشارك وزارة السياحة، خلال الفترة من17 إلى 19 من الشهر الجاري، في ملتقى التعاون السياحي المصري الهندي، والذي يقيمه المجلس الهندي العالمي للسياحة، ويضم عددًا كبيرًا من شركات السياحة الهندية، ومنتجي السينما.

وقالت مصادر بهيئة تنشيط السياحة، إن المؤتمر سيضم عددًا من رؤساء الشركات السياحة الهندية، وعددًا من مسؤولي شركات الطيران، بجانب عدد كبير من العاملين في قطاع السياحة.

ويعقد حفل افتتاح الملتقى، يوم الأحد المقبل، بمشاركة وزيرة السياحة رانيا المشاط، يعقبها ورش عمل سوف تعقد يومي 17 و18 من الشهر الجاري بين شركات السياحة الهندية، ونظرائها في مصر.

وسبق وأن نظمت هيئة تنشيط السياحة في مايو الماضي، قوافل سياحية في السوق الهندي ضمت مدن مومباي ونيودلهي وأحمد أباد وبانجلور، وذلك للترويج لسياحة الحوافز وسياحة "الزفاف وشهر العسل"، وسياحة تصوير الأفلام، حيث تعتبر "بوليوود" الهند أحد أهم مراكز صناعة السينما العالمية.

وتستهدف مصر الوصول بعدد السياح الهنود الوافدين لمصر إلى ما بين 300 إلى 400 سائح سنويًا، بحسب تصريحات سابقة لمستشار السياحة المصري في الهند إسماعيل حامد.

وأضاف أن السوق الهندي يتميز بتوزيع الحصص السوقية على مئات الشركات السياحية الهندية بما يقلل من ضغوط الاحتكار التي يعاني منها المنتج السياحي المصري في أسواق أوروبا.

ويقول تامر الشاعر، رئيس شركة بلو سكاي، إحدى الشركات السياحة التي تعمل في السوق الهندي، إن شركات السياحة التي تعمل في هذا السوق تواجه مشاكل حيث تدخل بعض الشركات السوق لحرق الأسعار، وتقديم برامج بأسعار زهيدة لا تتماشي مع القدرة الشرائية لهذا السوق.

وأشار الشاعر إلى وجود عدد من المرشدين السياحيين الذين يقومون بعمل تعاقدات مع شركات سياحة في الهند كما يقومون بتنظيم رحلات وإعداد برامج واستئجار فنادق بدون اللجوء إلى شركات السياحة المصرية، مما يسبب خسائر للشركات التي تقوم بعمل حملات دعائية في هذا السوق.