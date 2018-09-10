مبيعات "كونكريت" و"يوروميد" ترفع أرباح العرفة للاستثمارات 36% في 6 أشهر

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أرباح شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، بنسبة 35.7% خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بدعم من أرباح شركتي كونكريت للملابس الجاهزة، ويوروميد للتجارة والتسويق.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة المجمعة، التي أرسلتها للبورصة اليوم الاثنين، أن صافي ربح الشركة بعد الضريبة بلغ نحو 3.3 مليون دولار منذ بداية فبراير وحتى نهاية يوليو الماضي، مقابل 2.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة المقارنة.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال هذه الفترة، حيث سجلت نحو 118 مليون دولار مقابل 114.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب البيان.

وخلال بيان، أرجعت الشركة ارتفاع أرباحها إلى دعم من أرباح ذراعها المحلي لتجارة التجزئة والمتمثل في شركتي كونكريت للملابس الجاهزة، ويوروميد للتجارة والتسويق،

كما أرجعت زيادة الإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي إلى ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 7.7% خلال الفترة، والمتمثلة في شركتي كونكريت ويوروميد داخل مصر، والمجموعة الإنجليزية "بيرد" بالمملكة المتحدة.

كما ارتفعت مبيعات قطاع الملابس الكاجوال بالمجموعة المتمثل في شركتي السويسرية للملابس القطنية، وكريستال فور ماكينج شيرتس بنسبة 22.6%، وهو ما ساعد كذلك على ارتفاع إيرادات الشركة.

وحقق قطاع الملابس الفورمال صافي مبيعات بلغت نحو 104.5 مليون دولار أمريكي خلال الستة أشهر الأولي من العام المالي الحالي مقابل 107.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتعمل العرفة للاستثمار فى مجال صناعة وتجارة الملابس الجاهزة، وتسيطر على 15% تقريبا من سوق الملابس الرسمية في المملكة المتحدة من خلال المجموعة الإنجليزية "بيرد"، والتي تعمل من خلال 235 متجرا هناك.

وتمتلك شركة العرفة للاستثمارات بالسوق المحلي العلامة التجارية "كونكريت" والتي تعد من أكبر متاجر التجزئة لملابس الرجال الفاخرة وملابس الأطفال.